Павел Филип и Федерика Могерини обсудили проблему обеспечения информационной безопасности

Премьер Павел Филип встретился в Брюсселе с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Стороны обсудили проблему обеспечения информационной безопасности во избежание атак накануне парламентских выборов.

У главы молдавского кабмина также намечены встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском и еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом.

Рабочий визит Павла Филипа в Брюссель продлится до шестого мая. Он примет участие в четвёртом заседании Совета по ассоциации Молдова-Евросоюз. На нём обсудят прогресс, достигнутый нашей страной в процессе внедрения реформ.