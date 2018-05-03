В своей последней работе профессор Стивен Хокинг говорит о существовании параллельных вселенных, похожих на нашу.
Эта теория покойного астрофизика помогает решить выведенный им же космический парадокс и наводит астрономов на поиск свидетельств существования параллельных вселенных.
Работа была передана в научное издание Journal of High-Energy Physics за десять дней до смерти Хокинга.
В 1980-х годах Хокинг вместе с американским астрофизиком Джеймсом Хартлом разработал новую теорию возникновения Вселенной.
Теория Хартла-Хокинга устраняла внутреннее противоречие теории Эйнштейна, в которой постулировалось, что наша Вселенная возникла около 14 миллиардов лет назад, но не говорилось, каким образом это произошло.
Ученые прибегли к квантовой механике, чтобы объяснить, как Вселенная могла возникнуть из ничего.
Эта теория решила одну проблему, но создала другую, или даже бесконечное число других, сообщает ВВС.
Выстраивая свою теорию, физики пришли к выводу, что Большой взрыв вероятнее всего создал не одну вселенную, а бесконечное их количество.
В соответствии с теорией Хартла-Хокинга некоторые из параллельных вселенных похожи на нашу: в них существуют похожие на Землю планеты, общества, похожие на наши, и даже схожие с нами люди.
Другие вселенные могут быть немного другими - это может быть планета, похожая на Землю, но сохранившая популяцию динозавров. В третьих все может быть совсем по-другому: без Земли, возможно даже без звезд и галактик, с другими законами физики.
Может быть, это звучит как фантастика, но в соответствии с математической частью теории Хартла-Хокинга это возможно.
Тут возникает проблема, поскольку если существует бесконечное число вселенных с бесконечными вариациями законов физики, то теория не может способствовать пониманию того, в какой именно вселенной мы находимся и каковы ее особенности по сравнению с другими.
Именно этот парадокс в своей последней работе пытается решить Хокинг совместно с профессором Томасом Хертогом из Левенского католического университета в Бельгии.
"Ни Стивен, ни я не были удовлетворены таким положением дел", - говорит Хертог в беседе с Би-би-си.
"Получается, что мультивселенная возникла случайно, а больше мы почти ничего сказать не можем. Мы сказали друг другу: "Возможно, с этим придется смириться". Но сдаваться мы не хотели", - рассказывает ученый.
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telegraph.md