Кандидатуру Василия Ботнаря утвердили на должность главы СИБ

Парламент утвердил кандидатуру Василия Ботнаря на должность главы Службы информации и безопасности. За него проголосовали 53 депутата. Он получил мандат на ближайшие пять лет.

До сих пор Василий Ботнарь был председателем правления "Молдовагаз". До 2016 года он был членом Демократической партии.

Пост директора СИБа стал вакантным в феврале после добровольной отставки Виталия Пырлога.