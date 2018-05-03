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Фирма Cambridge Analytica, собиравшая данные в "Фейсбуке" для Трампа, закрывается
// фото: 112 Украина
11:52, 03 May 2018
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Cambridge Analytica, компания, предоставлявшая во время американской избирательной кампании 2016 года услуги в сфере таргетирования рекламы Дональда Трампа в соцсетях и оказавшаяся в центре скандала из-за способов сбора информации миллионов пользователей Facebook, объявила о своем закрытии.

Об этом ее представители сообщили в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении Русской службы Би-би-си.

Родительская компания, контролирующая Cambridge Analytica, SCL Elections, начала процесс банкротства консалтинговой фирмы в Великобритании. Аналогичная процедура начата в отношении американского филиала фирмы в Нью-Йорке. Судьба самой SCL Elections до конца неясна.

В то же время, представители компании продолжают настаивать на своей невиновности.

Так, один из соучредителей компании, Найджел Оукс, в своем интервью Wall Street Journal ранее отметил, что "в течение нескольких последних месяцев Cambridge Analytiса стала мишенью для многочисленных необоснованных нападок и, несмотря на все попытки фирмы изменить подобное отношение, ее обвинили в деятельности, которая является не только законной, но и еще и широко используемой на политических и коммерческих площадках".

Идет ли речь о так называемой таргетированной рекламе или о получении данных миллионов пользователей Facebook, Оукс не уточнил, пишет ВВС.

Cambridge Analytiса стала объектом пристального внимания британских и американских законодателей, когда выяснилось, что компания незаконным образом получила в свое распоряжение огромные массивы личных данных пользователей Facebook - по большей части, американцев и британцев.

Их, в свою очередь, передал компании ученый Александр Коган, разработавший приложение для социальной платформы, которое собирало данные и передавало их сторонней компании.

Представители Cambridge Analytica уверяют, что уничтожили эту информацию еще в 2015 году по требованию Facebook, который провел соответствующее расследование.

Компания, учрежденная на средства состоятельных республиканских доноров Роберта и Ребеки Мерсер, всячески отрицала, что использовала данные Facebook для поддержки избирательной кампании Трампа. Члены его штаба также ставили под сомнение эффективность действий консалтинговой фирмы.

Вместе с тем, бывший директор Cambridge Analytica, Александр Никс, неоднократно заявлял о том, что его компания содействовала победе республиканского кандидата.

Согласно открытым данным Федеральной избирательной комиссии, штаб Трампа в 2016 году заплатил Cambridge Analytica порядка 6 миллионов долларов за ее слуги во время избирательной кампании.




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