Пьяный и за рулем: в Киркаештах задержали мотоцикла-нарушителя

Выпившего мотоциклиста остановили минувшей ночью в селе Киркаешты, Каушанского района.

Алкотест показал превышение допустимой нормы почти в семь с половиной раз. Расследованием случая занимается каушанская полиция. За вождение в пьяном виде нарушителям грозит до 25 тысяч леев штрафа и лишение водительских прав на срок до трёх лет.

Ранее Национальная патрульная инспекция предложила ужесточить наказания за подобные нарушения. Водителям, которых лишат прав, придется снова сдавать экзамены. Причем максимальный срок лишения прав увеличат с трех до пяти лет, а уровень допустимого содержания алкоголя в крови снизят.



По официальным данным, с 28 апреля по первое мая пьяными за рулём остановили 113 водителей.