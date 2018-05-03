Ремонт школ при поддержке Всемирного банка: завершаются работы в шести учебных заведениях

На 95 процентов завершен ремонт первых шести школ при финансовой поддержке Всемирного банка. Начали его в прошлом году. Обновляют и переоснащают все - классы, коридоры и санитарные помещения.

"Все кто посещал школы, где идет ремонт и начата модернизация, не могут не признать огромную разницу между тем, что было и что есть сейчас. Я уверен, что к первому сентября эти школы будут полностью готовы", - расcказал генеральный госсекретарь МОКИ Игорь Шаров.



Всемирный банк предоставил нашей стране на ремонт и переоснащение 23 доуниверситетских учебных заведений 50 миллионов долларов.

В списке ожидания на проведение работ еще 15 школ, в том числе лицей Иона Пеливана в селе Рэзены и фалештский лицей имени Михая Эминеску.