Инициатива: микрофинансовые организации хотят наказывать строже за неполное информирование клиентов

Увеличить в пять раз штрафы для микрофинансовых организаций за недостоверное информирование клиентов предлагает спикер Андриан Канду. Соответствующий законопроект он представил в парламентской Комиссии по экономике.

Документ требует четко прописывать в контракте о выдаче кредита величину годовой процентной ставки и условия возвращения займа. За необоснованное изменение ставок и условий, а также неинформирование об этом клиентов предлагается ввести штраф в 22 с половиной тысячи леев.



"Гражданам, которые берут такие кредиты, все должно быть понятно, у них должна быть вся информация - о стоимости кредита, годовой процентной ставке", - заявил глава Комиссии по экономике Штефан Крянгэ.



За неисполнение или нарушение контрактных обязательств законопроект предлагает штрафовать микрофинансовые компании на 25 тысяч леев.



"Это стало для многих трагедией, обманутых - огромное количество. Они берут кредит и потом возвращают в два-три раза больше", - cказала депутат ПСРМ Зинаида Гречаная.



Как отмечалось в ходе обсуждения, люди обращаются в микрофинансовые компании, потому что там проще получить кредит.



"У банков сегодня достаточно средств для выдачи кредитов, но они невостребованы. Дело в том, что получить кредит в других финансовых организациях легче", - заявил депутат ДПМ Марчел Рэдукан.



Законопроект предлагает проводить внеплановые проверки микрофинансовых организаций в случае поступления жалоб на их работу.



В Молдове действуют 160 микрофинансовых организаций. Внимание властей обратил на их непрозрачную и некорректную работу председатель ДПМ Влад Плахотнюк. Он сообщил, что в партию поступает немало жалоб от граждан, которые поддались рекламным сообщениям о низкой или вовсе нулевой процентной ставке, а потом вынуждены были платить по кредитам драконовские проценты, передает publika.md.