Павел Филип в беседе с Федерикой Могерини: Мы приложим все усилия, чтобы продемонстрировать гражданам преимущества Соглашения об ассоциации с ЕС

Прогресс в реализации Соглашения об ассоциации Республика Молдова-ЕС обсуждался сегодня премьер-министром Павлом Филипом и Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. Встреча состоялась перед заседанием Совета Ассоциации Республика Молдова - Европейский Союз.

Премьер-министр заявил, что полное выполнение Соглашения об ассоциации Республика Молдова-ЕС является приоритетом правительства, и на данный момент уже достигнуто много результатов. По его словам, власти полны решимости реализовать все положения Соглашения. «2018 год - это год выборов, и мы не только мотивированы для того, чтобы приложить все усилия с целью продемонстрировать гражданам преимущества Соглашения об ассоциации, но мы также должны проявить бдительность в отношении любых возможных попыток внешнего влияния и участия», - сказал Павел Филип. В этих условиях важную роль играет стратегическая коммуникация, а также сотрудничество в области противодействия гибридным угрозам. Республика Молдова заинтересована в развитии сотрудничества с ЕС в целях укрепления устойчивости государства и общества, в том числе посредством действий, направленных на борьбу с пропагандой и стратегической коммуникацией, укрепление средств массовой информации и гражданского общества. «Утвержденная правительством нормативная база представляет собой первый шаг к ограничению воздействия таких действий, а европейский опыт может помочь в процессе реализации», - сказал Павел Филип. Премьер также упомянул о разработке новых форматов сотрудничества с ЕС как по двустороннему направлению, так и с другими ассоциированными государствами. Другой темой обсуждений стало урегулирование приднестровского конфликта. Стороны упомянули последние события в этом сегменте, включая решение проблем школ на левом берегу Днестра с обучением на латинской графике, апостиль дипломов, выданных в Приднестровском регионе, разблокирование доступа фермеров к их сельскохозяйственным землям, взаимодействие в сфере телекоммуникаций и доступ автомобилей из Приднестровского региона к международному дорожному движению. «Принимая во внимание то, что было достигнуто за последние два года благодаря прагматичной политике и вкладу европейских партнеров, правительство уверено, что прогресс в урегулировании приднестровского конфликта будет продолжаться», - подчеркнул премьер-министр. Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности поздравила власти с прогрессом в вопросе урегулирования приднестровского конфликта и подтвердила поддержку ЕС в решении этого важнейшего вопроса для Республики Молдова, с соблюдением государственного суверенитета и международного права. Федерика Могерини призвала власти продолжить осуществление реформ, отметив, что Европейский союз окажет необходимую помощь для реализации экономических и социальных проектов, направленных на повышение уровня жизни граждан Республики Молдова.

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