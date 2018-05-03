Стали известны самые продаваемые авто в Европе

На европейском рынке в первом квартале 2018 года самым продаваемым автомобилем стал Volkswagen Golf. Об этом свидетельствуют данные рейтинга портала focus2move.

Так, компания Volkswagen заняла сразу три позиции в десятке бестселлеров, обогнав своих конкурентов более чем на 55 тысяч проданных автомобилей, пишет korrespondent.net

В десятку самых продаваемых авто вошли:

Volkswagen Golf - 149,4 тысяч штук; Renault Clio - 94,07 тысяч штук; Volkswagen Polo - 89,5 тысяч штук; Ford Fiesta - 88,6 тысяч штук; Nissan Qashqai - 84,6 тысяч штук; Skoda Octavia - 78,25 тысяч штук; Volkswagen Tiguan - 74,5 тысяч штук; Peugeot 208 - 69,7 тысяч штук; Ford Focus - 68,9 тысяч штук; Citroen C3 - 64,9 тысяч штук.

Всего за первый квартал 2018 года в ЕС были зарегистрированы 4 171 268 новых легковых автомобилей, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.