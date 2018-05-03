Молдавские садоводы смогут поставлять яблоки в Израиль, представив документы о фитосанитарной обработке сада и плодов.
Потенциальные экспортеры должны пригласить контролеров агентства для фитосанитарного инспектирования садов в период вегетации и для визуального осмотра, по меньшей мере, 2% экспортируемых фруктов. При оформлении фитосанитарного сертификата поставщик должен указать, что место производства и партия фруктов были проверены и установлено отсутствие вредителей, которые представляют фитосанитарную опасность для страны импортера.
На каждой упаковке яблок для Израиля должна быть указана страна производитель, сорт, регистрационный номер в ANSA и надпись "Одобрено для Израиля".
Агентство предупредило потенциальных поставщиков, что обнаружение в партии яблок вредителей, отмеченных фитосанитарной службой Израиля, грозит возвратом всей партии яблок и отказу от импорта из сада, в котором обнаружены насекомые.
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Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
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День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md