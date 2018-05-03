Иностранцев приговорили к казни в Китае

Двух граждан Мьянмы приговорили к смертной казни в китайской юго-западной провинции Юньнань за перевозку наркотиков и убийство сотрудника полиции. Об этом говорится в заявлении на сайте народного суда средней ступени Сишуанбаньна-Дайского автономного округа.

Согласно материалам суда, одного из фигурантов приговорили к смерти за контрабанду и распространение наркотических веществ, а также за умышленное убийство китайского полицейского в ноябре 2016 года.

Второго преступника казнят за нелегальную перевозку и торговлю наркотиками, передает РИА Новости.

Приговоры также вынесли двум их сообщникам: один получил пожизненное заключение, а второй — пятнадцать лет тюрьмы.

Имущество всех осужденных по решению суда конфисковали.

Трое осужденных, не причастных к убийству полицейского, смогли сбежать в Мьянму и скрыться там на некоторое время. Однако позже их задержали и в ноябре 2016 года передали китайским правоохранительным органам.

После оглашения вердиктов все четверо подали апелляции.