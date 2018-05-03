На Украине переименуют две области

Директор украинского Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович анонсировал переименование двух областей страны. Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

Вятрович отметил, что на данный момент правительство декоммунизировало около тысячи топонимов, а в ближайшем будущем будут изменены названия еще девяти населенных пунктов.

"Это очевидные названия, которые подлежат переименованию. Кроме того, на очереди переименование двух областей", — подчеркнул он.

Для этого Киев должен внести соответствующие изменения в Конституцию, добавил Вятрович. По его словам, необходимое для запуска данного процесса число депутатских подписей уже собрано.

Директор не уточнил, какие именно области будут переименованы. Однако 27 апреля стало известно о том, что в Верховную раду внесли законопроект, которым предлагают переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую, передает РИА Новости.