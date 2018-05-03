Tesla понесла рекордные убытки

Американский производитель электромобилей Tesla в первом квартале получил убыток почти в 710 миллионов долларов — это более чем вдвое превышает потери за тот же период прошлого года, следует из отчета компании.

По данным газеты The Wall Street Journal, это самый крупный квартальный убыток в истории компании, а в целом Tesla терпит рекордные убытки уже пятый квартал подряд.

Убыток на одну акцию составил 4,19 доллара против 2,04 доллара годом ранее. Квартальная выручка Tesla в годовом выражении выросла на 26% — до 3,41 миллиарда.

При этом компания отмечает, что добилась существенного прогресса в производстве автомобилей Model 3 и планирует получить прибыль в третьем и четвертом кварталах. Это возможно, если выпускать по пять тысяч Model 3 в неделю. За последние три недели Tesla производила по две с лишним тысячи авто этой модели.

Компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, Tesla производит батареи и электродвигатели, которые продает другим автокомпаниям, в частности Toyota и Daimler, отмечает РИА Новости.