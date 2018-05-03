В Германии 150 беженцев напали на полицейских

Около 150 искателей убежища устроили потасовку с полицейскими в немецком городе, чтобы предотвратить депортацию мужчины из Того. Как сообщает Deutsche Welle, инцидент произошел в городе Еллванген, между Нюрембургом и Штутгартом.

По данным СМИ, четыре офицера прибыли в миграционный центр в городе, чтобы забрать 23-летнего мужчину из Того для депортации. Однако группа беженцев начала нападать на патрульные машины, запугивала офицеров и требовала освободить мужчину, пишет

Из-за серьезности угрозы полицейские на месте происшествия попросили охрану найти ключ, чтобы снять наручники с искателя убежища. Затем он скрылся с места происшествия.

Ранее Агентство по делам беженцев ООН сообщило, что число беженцев, просителей убежища и внутренне перемещенных лиц в мире по итогам 2016 года составило рекордные 65,6 млн человек.