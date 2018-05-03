Власти курорта в Испании привлекли к рекламе города колумбийского киллера

Туристические власти приморского городка в испанской провинции Альмерия привлекли к рекламе своего курорта Джона Хайро Веласкеса — бывшего "начальника службы безопасности" знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, пишет газета Voz de la Almeria.

Видеоролики с участием Веласкеса – киллера, признавшегося в 250 убийствах, — разместил на своей странице в Facebook Паскуаль Диас, глава департамента туризма от консервативной Народной партии в муниципалитете Карбонерас.

Чиновник, объясняя свое решение, ссылается на медийную популярность Веласкеса по прозвищу "Попай", имеющего более 30 миллионов подписчиков в сервисе Youtube, передает РИА Новости.

В своем выступлении бывший киллер хвалит "милый городок Карбонерас", его пляжи и изысканную кухню, особенно отмечая, что "в Альмерии лучшие креветки во всей Европе и Испании".

Политические оппоненты консерваторов из Социалистической партии уже раскритиковали рекламные методы Диаса и потребовали его отставки. Глава департамента защищает проект и указывает на возросшее количество обращений с просьбой предоставить туристическую информацию о Карбонерасе.