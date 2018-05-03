Приоритеты Сильвии Раду на период исполнения мандата в мэрии: эффективное управление, ликвидация коррупции и труд во благо граждан

Обеспечение эффективного управления вместе с командой профессионалов и ликвидация коррупции в мэрии Кишинева — два основных приоритета независимого кандидата на должность мэра Кишинева Сильвии Раду. В четверг она представила программу управления столицей — прагматичный документ, состоящий из 11 пунктов.

- Необходимо продолжить повышать транспарентность решений, принимаемых мэрией. Информация обо всех тендерах должна быть публичной, потому что жители Кишинева должны точно знать, куда идут их деньги, - заявила Сильвия Раду. Независимый кандидат пообещала продолжить процесс уборки и озеленения столицы. - Продолжим делать Кишинев зеленым и чистым городом, - сказала Сильвия Раду.

Кроме того, программа Сильвии Раду предусматривает конкретные меры по прекращению незаконных построек в Кишиневе.

- Это безобразие процветало в последнее время, и нам нужно поставить точку в этом вопросе, - подчеркнула кандидат.

Сильвия Раду также предлагает продолжить ремонт дорог и тротуаров, заменить старые лифты новыми, продолжить развитие общественного транспорта, привлекать новые источники внешнего финансирования, модернизировать структуры мэрии, организовывать культурные и спортивные мероприятия и развивать пригороды. - Это реальная программа, без инициатив из разряда фантастики, - подытожила Сильвия Раду.