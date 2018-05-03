В Киеве участник драки не заметил, что ему оторвали ухо

В Оболонском районе Киева правоохранители задержали киевлянина, который во время драки оторвал знакомому ухо. Об этом в среду, 2 апреля, сообщает пресс-служба полиции города.

Так, в Оболонское управление полиции от врачей поступило сообщение об оказании медицинской помощи 31-летнему мужчине, которого с повреждением уха госпитализировали с улицы Северной.



Полицейские установили, что двое знакомых вместе выпивали во дворе и между ними возник конфликт, который перерос в драку, пишет korrespondent.net

"В результате один из них схватил другого за ухо и дернул, после чего мужчины разошлись. Оба находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому отсутствие уха пострадавший заметил только тогда, как пришел к знакомому, который и вызвал медиков", - говорится в сообщении.

Нападающего - 32-летнего киевлянина - задержали по месту жительства, в квартире на улице Героев Днепра. Мужчина дает объяснения в управлении полиции.

По данному факту начато уголовное производство. Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрания меры пресечения. Ему грозит до трех лет лишения свободы.