Охранники Джонни Деппа подали на актера в суд

Бывшие охранники актера Джонни Деппа подали на него в суд за большую задолженность по зарплате. Об этом пишет TMZ.

Также по словам охранников, Депп виновен в создании несовместимых с обычной практикой условий труда.

Бывшие работники актера заявили, что Депп долгое время их оскорбляли, и в итоге уволил без компенсации. При этом не оплатил их сверхурочную работу.

Истцы также отметили, что им приходилось заниматься перевозкой нелегальных наркотических препаратов. А кроме того, заботиться о членах команды звезды, сидеть с детьми, и защищать Джонни Деппа, в том числе, от его вредных привычек, пишет korrespondent.net

Издание не сообщает, какую именно сумму требуют от актера истцы. Сам же Джонни Депп пока инцидент не прокомментировал.

Ранее сообщалось, что актер Джонни Депп снялся в откровенном клипе рок-исполнителя Мэрлина Мэнсона.

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