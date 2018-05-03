Уральский скульптор Роман Кашин заявил, что в течение месяца создаст шестиметровую копию снесенной в Екатеринбурге телебашни, место ее установки пока неизвестно.
Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. В итоге недостроенную башню высотой почти 220 метров было решено взорвать. При взрыве 24 марта нынешнего года обрушилась ее основная, верхняя часть. Основание башни демонтировали 1 апреля.
Как рассказал РИА Новости скульптор, памятник будет представлять собой точную копию разрушенной телебашни без каких-либо художественных нововведений, единственное отличие от оригинала – она будет достроена до конца. "Я предложил голосование в социальных сетях, сейчас уже несколько тысяч человек проголосовали. Получается, что 37% проголосовавших предлагают сделать памятник башне в том виде, какой мы ее знали, остальные 63% – предлагают сделать башню такой, какой она могла бы быть. Я к этому варианту сейчас склоняюсь", – отметил Кашин.
По словам скульптора, работа займет весь май, после чего он будет искать площадку для установки памятника. Кашин отметил, что предложения уже начали поступать, но лишь от частных территорий. "Когда будет готовое сооружение, будет понятно, куда оно впишется и где его можно будет поставить. Когда скульптура готова, ее проще согласовывать и узнать какое-то решение на уровне администрации", — сказал он.
Среди работ художника шесть скульптур футболистов, украшающих входную группу Центрального стадиона, памятник девочке в ЦПКиО и несколько других небольших объектов. Памятник снесенной телебашне станет первым проектом, на который Кашина вдохновили местные жители. "Это не только памятник башне, это – некий символ, посвященный всем утраченным и разрушенным зданиям, которые у нас были снесены когда-либо", – отметил скульптор.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md