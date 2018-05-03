Скульптор в Екатеринбурге хочет создать памятник снесенной телебашне

Уральский скульптор Роман Кашин заявил, что в течение месяца создаст шестиметровую копию снесенной в Екатеринбурге телебашни, место ее установки пока неизвестно.

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. В итоге недостроенную башню высотой почти 220 метров было решено взорвать. При взрыве 24 марта нынешнего года обрушилась ее основная, верхняя часть. Основание башни демонтировали 1 апреля.

Как рассказал РИА Новости скульптор, памятник будет представлять собой точную копию разрушенной телебашни без каких-либо художественных нововведений, единственное отличие от оригинала – она будет достроена до конца. "Я предложил голосование в социальных сетях, сейчас уже несколько тысяч человек проголосовали. Получается, что 37% проголосовавших предлагают сделать памятник башне в том виде, какой мы ее знали, остальные 63% – предлагают сделать башню такой, какой она могла бы быть. Я к этому варианту сейчас склоняюсь", ­– отметил Кашин.

Изначально автор хотел сделать 12-метровый памятник, но потом сократил его высоту до 6 метров, чтобы скульптура могла вписаться в любое пространство. Копия будет создана из бетона, в растворе которого будут замешаны детали от оригинальной снесенной телебашни. Проект воплощается на собственные средства скульптора, по его оценкам, это около 120 тысяч рублей.

По словам скульптора, работа займет весь май, после чего он будет искать площадку для установки памятника. Кашин отметил, что предложения уже начали поступать, но лишь от частных территорий. "Когда будет готовое сооружение, будет понятно, куда оно впишется и где его можно будет поставить. Когда скульптура готова, ее проще согласовывать и узнать какое-то решение на уровне администрации", — сказал он.

Среди работ художника шесть скульптур футболистов, украшающих входную группу Центрального стадиона, памятник девочке в ЦПКиО и несколько других небольших объектов. Памятник снесенной телебашне станет первым проектом, на который Кашина вдохновили местные жители. "Это не только памятник башне, это – некий символ, посвященный всем утраченным и разрушенным зданиям, которые у нас были снесены когда-либо", – отметил скульптор.