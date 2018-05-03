Двоих детей спасли из горящего запертого дома в Кагульском районе

Двое детей из села Московей, Кагульского района, были спасены из огня, охватившего их дом минувшей ночью. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, пламя уничтожило часть крыши дома и пристройку.

Огонь вспыхнул после полуночи, и во время пожара дети находились дома одни, передаёт IPN.



К моменту прибытия пожарных дверь дома была заперта, а несовершеннолетние, 5-летняя девочка и 8-летний мальчик, находились в дальней комнате дома. Пожарные вовремя вывели их наружу, что позволило избежать трагедии.

Для родителей, оставивших своих несовершеннолетних детей без присмотра, в Кодексе о правонарушениях предусмотрен штраф в размере до 900 леев или неоплачиваемые общественные работы сроком до 60 часов.