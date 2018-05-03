Сильвия Раду предлагает, чтобы деньги, используемые кандидатами на предвыборные панно и видеоролики, были потрачены на реальные проекты в Кишиневе

Независимый кандидат на пост мэра Кишинева Сильвия Раду не принимает деньги от экономических агентов или физических лиц для своего продвижения в предвыборной кампании.

«Я решила на этих выборах не размещать панно и не снимать видеоролики. Некоторые физические лица и экономические агенты предложили профинансировать мою кампанию, но я им сказала, что хочу быть независимой в принятии решений, когда стану мэром, а не возвращать потом долги», - заявила Сильвия Раду. «Я хочу публично предложить людям, которые хотят меня профинансировать, выделить эти деньги на конкретные проекты, предложенные людьми», - сказала независимый кандидат. Сильвия Раду также отметила, что жители столицы хотят реальных решений от кандидатов, а не только их лица на рекламных щитах. «Люди ждут от нас новых решений, они не хотят видеть наши лица на рекламных панно, а хотят, чтобы мы участвовали в решении проблем. Люди не хотят, чтобы мы продвигались на панно как стиральный порошок», - сказала кандидат. Кроме того, Сильвия Раду предложила другим кандидатам последовать ее примеру. «Я предлагаю другим кандидатам тратить деньги на хорошие вещи, которые останутся в Кишиневе», - заключила цитируемый источник.

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