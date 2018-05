Как сообщалось, вскоре после взлета самолет упал на автомагистраль, и то, что в этот момент на трассе не было автомобилей, представитель местной полиции назвал чудом, пишет vesti.ru

Разбившийся Hercules совершал перелет на базу ВВС Дэвис-Монтан в штате Аризона, он был приписан к авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико. Самолет был построен 60 лет назад. "Самолеты, которыми мы располагаем в Пуэрто-Рико — и это не новость — самые старые во всей нацгвардии", — признал генерал-адъютант Национальной гвардии Пуэрто-Рико Изабело Ривьера. По его данным, всего в распоряжении пуэрториканский нацгвардии пять самолетов этого типа, и два из них не используются из-за необходимости проведения ремонта, передает "Интерфакс".

Военно-транспортный самолет С-130 Hercules – основной тактический транспортный самолетом как ВВС США, так и многих других стран мира. Его грузоподъемность около 20 тонн, в зависимости от модификации, на борт может устанавливаться пулеметно-пушечное вооружение. С-130 предназначен для тактических перевозок, десантирования посадочным и парашютным способом войск и боевой техники. Он вмещает более 90 солдат или около 60 парашютистов.

Prayers go out to the families of all on board the plane that crashed in Garden City today. Captured from my business’ surveillance cameras #CNNiReport pic.twitter.com/08Ms4gADMv