Девять человек погибли в катастрофе военно-транспортного самолета С-130 Hercules близ города Саванна в американском штате Джорджия.
Как сообщалось, вскоре после взлета самолет упал на автомагистраль, и то, что в этот момент на трассе не было автомобилей, представитель местной полиции назвал чудом, пишет vesti.ru
Разбившийся Hercules совершал перелет на базу ВВС Дэвис-Монтан в штате Аризона, он был приписан к авиационному подразделению Национальной гвардии Пуэрто-Рико. Самолет был построен 60 лет назад. "Самолеты, которыми мы располагаем в Пуэрто-Рико — и это не новость — самые старые во всей нацгвардии", — признал генерал-адъютант Национальной гвардии Пуэрто-Рико Изабело Ривьера. По его данным, всего в распоряжении пуэрториканский нацгвардии пять самолетов этого типа, и два из них не используются из-за необходимости проведения ремонта, передает "Интерфакс".
Военно-транспортный самолет С-130 Hercules – основной тактический транспортный самолетом как ВВС США, так и многих других стран мира. Его грузоподъемность около 20 тонн, в зависимости от модификации, на борт может устанавливаться пулеметно-пушечное вооружение. С-130 предназначен для тактических перевозок, десантирования посадочным и парашютным способом войск и боевой техники. Он вмещает более 90 солдат или около 60 парашютистов.
Prayers go out to the families of all on board the plane that crashed in Garden City today. Captured from my business’ surveillance cameras #CNNiReport pic.twitter.com/08Ms4gADMv— Scott Cohen (@scottoftroy) May 2, 2018
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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Сегодня предстоят незапланированные траты. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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РАК
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Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Постарайтесь лечь спать пораньше. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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telegraph.md