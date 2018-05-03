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За четыре месяца в нацбюджет поступило более 11,5 миллиардов леев
13:11, 03 May 2018
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Более 11,5 миллиардов леев поступили в Национальный бюджет за первые четыре месяца года. По данным Государственной налоговой службы, рост по сравнению с 2017 годом составил 17,6% или миллиард 700 миллионов леев.

Таким образом, в январе-апреле текущего года отчисления в госбюджет составили почти пять с половиной миллиардов леев с ростом в 21%. 

В местные бюджеты поступило свыше миллиарда 100 миллионов леев, что более чем на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Бюджет национального страхования пополнился почти на три миллиарда 850 миллионов леев, что на 500 миллионов больше, чем за январь-апрель 2017 года.

Бюджет обязательного медицинского страхования собрал почти миллиард 200 миллионов леев с ростом в 14%.




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