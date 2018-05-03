Цветовая слепота, или дальтонизм, – это особенность зрения, при которой человек практически или полностью не различает цвета. Причины такого нарушения в основном генетические. Гораздо реже встречается дальтонизм приобретённый.
В большинстве случаев речь идёт о неспособности различать красный и зелёный цвета, причём очень часто человек с таким нарушением прекрасно видит другие цвета.
Чтобы помочь людям с цветовой слепотой увидеть по-настоящему красочный мир, исследователи из Бирмингемского университета (Великобритания) разработали специальные контактные линзы, а точнее, технологию их окрашивания.
Новые же линзы лишены этих недостатков: во-первых, они не отличаются по форме и размеру от обычных, а во-вторых, их себестоимость получилась конкурентоспособной, так как учёные использовали недорогой краситель.
Специалисты предположили, что вернуть способность к восприятию света той или иной длины волны поможет особый нетоксичный краситель, производное родамина (подобные вещества биотехнологи используют для окрашивания внутренних структур клеток). Учёные Бирмингемского университета выбрали соединение, известное своей способностью поглощать волны света определённой длины.
Если нанести такой краситель на уже готовую контактную линзу, он заблокирует промежуточный диапазон между средними и длинными волнами (от 545 до 575 нанометров). В результате усилится контраст между зелёным и красным цветами, и клетки сетчатки смогут их различать.
Разработка уже прошла первые испытания: в них приняли участие пациенты, не способные различать два обозначенные цвета. Добровольцев просили посмотреть на тот или иной объект через новую линзу и ответить, какого он цвета, а также просто осмотреть окружающие предметы и оценить, улучшилось ли их цветовое восприятие.
Результаты показали, что окрашенная родаминовым производным линза действительно улучшила восприятие цветов. Однако, как это часто бывает, предстоит провести ещё немало исследований, прежде чем новые линзы для дальтоников поступят в продажу, пишет vesti.ru
Команда также работает над аналогичными линзами, которые помогут различать цвета фиолетово-голубого спектра. Более смелая задумка: линзы, которые "раскрасят" чёрно-белый мир людей, вообще не различающих цвета.
Более подробно о разработке рассказывается в статье, опубликованной в научном издании Advanced Healthcare Materials.
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telegraph.md