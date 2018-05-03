Пять человек задержали за незаконные услуги по оформлению гражданства Румынии

Пятерых сотрудников частной фирмы задержали за незаконное оформление румынских паспортов гражданам Молдовы и России.

По данным следствия, они просили от 10 до 25 тысяч евро за подготовку и подачу документов в консульство и до двух тысяч евро за ускорение процедуры принесения присяги.



Схема действовала с 2013 года. Подозреваемые подавали документы на получение гражданства в отсутствии заявителя в приоритетном режиме, оформляли фиктивную прописку в Румынии и румынское удостоверение личности.

Прокуроры провели обыски в кабинетах и домах задержанных. Были конфискованы удостоверения личности, компьютеры, мобильные телефоны и деньги.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до семи лет тюрьмы и до 300 тысяч леев штрафа.