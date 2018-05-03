В США найден мертвым 28-летний биохакер

В Вашингтоне найден мертвым 28-летний биохакер Аарон Трейвик — глава компании, пропагандировавший экспериментальные методы лечения. В частности, он предлагал использовать медицинские препараты, которые не прошли испытаний и не получили одобрения контролирующих органов.

Тело Трейвика обнаружили в спа в камере сенсорной депривации. Причина его смерти пока не установлена. В полиции сообщили, что не располагают свидетельствами, которые могли бы указывать на убийство, передает meduza.io.

«Хотя многие из тех, кто работает в области биохакинга, не соглашались с его методами, никто не сомневался в его намерениях. Он стремился к революции в биомедицине», — сказал другой сотрудник Ascendance Biomedical Тристан Робертс.

Аарон Трейвик на конференции в Остине в феврале 2018 года публично вколол себе в ногу препарат от герпеса, разработанный его компанией. Этот препарат не прошел медицинских испытаний и не был одобрен управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Тристан Робертс ранее устроил интернет-трансляцию, во время которой вколол себе экспериментальный препарат от ВИЧ.