Родственники посмертно награжденных лиц будут получать пособия от государства

Родственники посмертно награжденных лиц орденами "Ordinul Republicii" или "Ştefan cel Mare" будут получать пособия в размере 500 леев за особые заслуги перед государством.

Как сообщает Молдпрес, указ о промульгировании и закон о внесении изменений и дополнений в закон о ветеранах будут опубликованы в завтрашнем номере "Официального монитора Республики Молдова".

Проект предусматривает, что пособие за особые заслуги будет получать жена или муж, в зависимости от случая, а в их отсутствии – один из родителей посмертно награжденного лица. Кроме того, в случае, если родители находятся в разводе – сумма пособия разделяется пополам.

Документ также предусматривает, что пособие будет выплачиваться на основе заявления, представленного родственниками. Новые положения вступят в силу 1 июля 2018 года, после того, как будет принят в окончательном чтении.

Указами президента Республики Молдова посмертно орденом "Ordinul Republicii" награждены 100 человек и орденом "Ştefan cel Mare" - 139.