Уборщица в России заставила убирать вокзал пятерых "пленных" подростков

От трех до пяти лет колонии может получить ратующая за чистоту полов уборщица в Архангельской области, державшая взаперти пятерых подростков ровно до тех пор, пока они не уберутся на железнодорожном вокзале, сообщила пресс-служба Северо-Западного СУ на транспорте СКР.

Работающая на станции Удима, что в Котласском районе, женщина, как отмечают следователи, была пьяна, а потому не сдержалась: сначала она пристыдила пятерых подростков, а потом, не дождавшись понимания с их стороны, заперла их в здании. Свободу 15-летним невольникам она гарантировала только в том случае, если они уберут за собой весь мусор, пишет vesti.ru

Слово свое женщина сдержала, только вот спустя несколько дней ей пришлось объясняться со следователями, поскольку обиженные школьники пожаловались родителям. В итоге на уборщицу завели уголовное дело по статье "Незаконное лишение свободы несовершеннолетних", максимальная санкция которой — от трех до пяти лет лишения свободы.