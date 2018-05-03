Депутаты назначили председателя Высшей судебной палаты

Судья Ион Друцэ назначен сегодня парламентом председателем Высшей судебной палаты, за его кандидатуру проголосовали 53 депутата.

Ион Друцэ был единственным кандидатом, принимавшим участие в конкурсе на занятие этой должности, его выдвинули члены Высшего совета магистратуры, передает Молдпрес.

Ион Друцэ работает судьей с 1994 года, в 2004-2013 годах был председателем Суда столичного сектора Ботаника. Кроме того, с 2009 года он является председателем Ассоциации судей Республики Молдова.

По действующему законодательству, председатель ВСП назначается на четырехлетний срок и может занимать эту должность не более двух сроков подряд. Председатель ВСП назначается парламентом по предложению Высшего совета магистратуры.