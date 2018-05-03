В Черновцах стрела крана протаранила автобус

Стрела подъемного крана протаранил автобус на окраине Черновцов - жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил журналист Андрей Вовк на своей странице в Facebook в четверг, 3 мая.

"Вроде, никто из людей не пострадал. Рядом стоит таксист с огромным стажем и говорит, мол, столько аварий при жизни видел, но чтобы так...", - отметил журналист.

Как уточнили пользователи в комментариях, автобус двигался по маршруту Выжница - Черновцы, пишет korrespondent.net.