Людей переселили, чтобы защитить "русских" черепах в Китае

Среднеазиатские черепахи очень редки в Китае. У них самый высокий статус охраняемых животных. Человеческая деятельность привела к снижению их популяции. В Китае они водятся только в Хочене, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Там организовали национальный заповедник, чтобы сберечь черепах и помочь увеличить их число.

С территории заповедника были перенесены за его пределы целые населенные пункты, включая фабрики, дома и горнолыжные курорты. Остатки поселений внутри заповедника будут удалены к 2020 году. На участке водится 1000 разведенных специально черепашек. А в дикой природе в Китае их всего 200, передает Моя планета. Кстати, там этот вид называют «русскими черепахами».

Комментарии

Другие новости