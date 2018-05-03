Ион Чебан предлагает организовать на широких улицах столицы реверсивное движение

Кандидат в мэры столицы от Партии социалистов обещает покончить с пробками на дорогах. Ион Чебан предлагает организовать на широких загруженных улицах реверсивное движение.

"На улице Алеку Руссо у леса шесть полос, по три в каждом направлении. Они не должны быть фиксированными. Если установить там реверсивные светофоры, то утром по направлению от Чекан к Центр станут доступны четыре-пять полос", - рассказал кандидат в мэры столицы от ПСРМ Ион Чебан.



Также кандидат от социалистов предлагает установить разное время начала занятий в учебных заведениях. Это снизит наплыв учеников в общественном транспорте, уверен Чебан. К тому же он намерен увеличить количество троллейбусов и автобусов, чтобы чиновники не приезжали на работу на личных автомобилях. Еще одно предложение кандидата от ПСРМ - построить надземный пешеходный переход в районе Северного вокзала.



Между тем у столичной мэрии уже есть план разгрузки дорожного движения, отмечает publika.md. Он предусматривает реабилитацию 20 километров дорожного полотна, продление четырех улиц и обустройство трех круговых перекрестков.