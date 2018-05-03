"Может, это исходит из каких-то прошлых заслуг. Но после отъезда Ренато Усатого образовался некий вакуум: прямой связи с ним нет, все вопросы решались через этих двух человек, как финансовые, так и организационные. При этом, неизвестно, насколько правильно они доходили до Усатого. Возможно, срабатывал эффект испорченного телефона. Этот вакуум изолировал не только нас, но большинство советников," - отметил Дмитрий Пасат.

Он подчеркнул, что партия при Усатом и партия после его отъезда — две разные партии. "

Короля красит свита, а эта свита уже давно смотрит не в ту сторону и имеет не ту идеологию, которой следовал Ренато Усатый," - сказал мунсоветник Бельц в интервью для gzt.md

Он также уверен, что Ренато Усатого дезинформируют.

Отвечая на вопрос о целях голодовки членов «Нашей партии», Дмитрий Пасат высказал мнение, что единственной ее целью быть привлечь внимание внешних партнеров. При этом странно то, что партия, которая выступает за хорошие отношения с Россией, ищет правду не в России, а в Европе.

"Не думаю, что голодовка — современный инструмент для привлечения внимания к себе" , - отметил Пасат.