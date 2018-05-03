В Ереване напали на банк HSBC

Двое преступников совершили вооруженное нападение на банк HSBC в центре Еревана, сообщает News.am.

Днем 3 мая в полицию поступил сигнал о том, что в филиале банка на перекрестке проспекта Комитаса и улицы Гюльбенкяна слышны звуки выстрелов.

По предварительным данным, нападавшие застрелили охранника банка, а когда на вызов прибыла полиция, ранили в перестрелке одного из полицейских.

В пресс-службе полиции «Интерфаксу» заявили об одном убитом и двух раненых в результате инцидента. Другой источник News.am в правоохранительных органах заявил, что нападавший был один и уже задержан.

Прочие подробности инцидента пока неизвестны, сообщает meduza.io.