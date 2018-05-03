Трое несовершеннолетних крали товары из магазинов в Приднестровье

Трое подростков решились на кражи из магазинов. Оба инцидента произошли в Приднестровье в конце апреля.

В первом случае в городе Слободзея 11-летний подросток, воспользовавшись тем, что продавщица отлучилась на склад, взял с полки блок сигарет и попытался выйти с ним из магазина. Тем не менее, внимательная продавщица тут же заметила пропажу, остановила мальчика, и тот вернул украденное.

Второй случай кражи, совершённой подростками, случился в Тирасполе. Там две девочки-подростка 11 и 12 лет зашли в магазин и украли с его полок средства гигиены, заколки, серёжки и бижутерию. Юных воришек зафиксировала камера наблюдения. Работники магазина вызвали милицию. – Подозреваемые обе из благополучных семей. Объяснить, что их побудило совершить кражу, девочки не смогли.

Всех троих подростков поставят на учёт в инспекцию по делам несовершеннолетних. Их родители будут привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, пишет aif.md.





