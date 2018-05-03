Человек-муравей и Оса: появился первый трейлер фильма Marvel

Студия Marvel представила новый трейлер кинокартины "Человек-муравей и Оса" - сиквела супергеройского комикса 2015 года "Человек-муравей".

В новом фильме Человек-муравей, он же Скотт Лэнг, показан еще до событий "Войны Бесконечности". Лэнг отправляется на миссию вместе с напарницей Осой (дочерью изобретателя Хэнка Пима) и сталкивается с последствиями своих выборов, сделанных в "Первом Мстителе: Противостоянии". Пока он пытается найти баланс между своей героической и обычной жизнью, Хоуп ван Дайн и Хэнк Пим призывают его к выполнению основных обязанностей. Лэнгу придется надеть свой костюм и раскрыть тайны прошлого.

В главных ролях снялись Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Пенья и Майкл Дуглас. К ним присоединились Бобби Каннавале, Джуди Грир, Эбби Райдер Фортсон, Ти-Ай, Дэвид Дастмалчян, а также Мишель Пфайффер и Лоуренс Фишберн.

Режиссером картины стал Пейтон Рид. Выход картины намечен на 5 июля 2018 года, передает newsru.com.