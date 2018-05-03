В столичном пригороде пьяная женщина легла спать рядом со своим упавшим из коляски ребенком

Девятимесячного ребенка госпитализировали в столичную детскую больницу “Валентин Игнатенко”, где находилась и молдавская исполнительница Роксана. Женщина была потрясена безответственностью родителей грудничка и написала об этом пост у себя на странице в Facebook.

Пресс-секретарь полиции Наталья Стати рассказала, что 1 мая в коммуне Трушень 35-летняя мать малыша отправилась к соседям, где перебрала с алкоголем.

По возвращении домой коляска, в которой находился ребёнок, каким-то образом перевернулась, а пьяная горе-мать улеглась рядом и уснула крепким сном.

Эту картину увидел прохожий, который и вызвал полицию. К счастью, ребёнок не получил никаких травм и не пострадал, однако его доставили в больницу для тщательного обследования.

По словам представителя полиции, мать находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как выяснилось позже, женщина проживает с сожителем и отцом ребёнка.

Узнав о случившемся, отец приехал в больницу, но ребёнка ему не отдали, а направили в Комиссию по защите прав детей. На данный момент Комиссия по правам ребёнка расследует это дело, после чего младенца могут изъять из семьи, а мать и отца лишить родительских прав. Матери грозит штраф и неоплачиваемая общественная работа, пишет aif.md