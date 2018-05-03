Итоги совещания Комитета по ассоциации Молдова-ЕС

Правительство приложит все усилия, чтобы донести до жителей Молдовы преимущества Соглашения об ассоциации с ЕС. С такими заверениям выступил премьер-министр Павел Филип на пресс-конференции в Брюсселе. Совместно с еврокомиссарами по иностранным делам и политике расширения он представил итоги совещания Комитета по ассоциации.

"Нас вдохновляет готовность Европейского союза продолжит оказание нашей стране помощь по многим направлениям. Очень важно, чтобы после парламентских выборов внедрение Соглашения об ассоциации осталось приоритетом номер один молдавской власти", - cказал премьер-министр РМ Павел Филип.



Федерика Могерини поздравила правительство Молдовы с успехами в восстановлении процесса приднестровского урегулирования.



"Последние позитивные подвижки в переговорах с представителями Тирасполя принесут выгоды жителям обоих берегов Днестра Европейский союз продолжает оказывать поддержку в мирном решении этой проблемы", - cообщила еврокомиссар по иностранным делам Федерика Могерини.



Верховный представитель ЕС по иностранным делам призвала Кишинев продолжить внедрение реформ и заверила, что ЕС окажет Молдове всю необходимую помощь для реализации проектов, призванных улучшить качество жизни граждан страны.



"Европейский союз будет рядом с Молдовой как сильный партнер, который всегда окажет необходимую поддержку", - отметила еврокомиссар по иностранным делам Федерика Могерини.



Йоханнес Хан отметил успехи правительства Молдовы и сообщил, что планирует совершить визит в Кишинев.



"Обычно, я совершаю поездки в страны, где есть большие проблемы. Так что мое отсутствие в Молдове - хороший знак. Хотя с точки зрения наших дружеских отношений, я бы хотел бывать у вас чаще. Именно поэтому я постараюсь найти время для визита в Молдову", - cообщил еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.



Совещание Комитета по ассоциации Молдова-ЕС в Брюсселе было четвертым по счету. Его участники подвели итоги внедрения Соглашения об ассоциации, а также обсудили основные вопросы и перспективы развития Молдовы.