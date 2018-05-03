Через 10 лет возможно создание клеток, неуязвимых к действию практически всех известных вирусов, а также прионным и раковым заболеваниям, полагают ученые из проекта Genome, с которыми пообщался портал STAT.
Подобная точка зрения специалистов основана на исследованиях кишечной палочки. Как заявили ученые, в геном данного микроорганизма внесли 321 изменение, после чего он стал невосприимчив к вирусам, пишет lenta.ru
Модификация генома более сложных организмов потребует больше усилий.
«Перепрограммирование каждого белка в человеческом гене, например, потребует 400 тысяч изменений», — полагает профессор Гарвардского университета Джорд Черч.
По его словам, из 20 тысяч человеческих генов необходимо удалить лишние кодоны (единицы генетического кода). Ученые полагают, что человеческие гены можно будет запрограммировать таким образом, чтобы люди стали невосприимчивыми к радиации, старению и холоду, а также раку.
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Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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|Banca Nationala a Moldovei
telegraph.md