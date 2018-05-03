Vogue обмазал белую модель автозагаром и возмутил общественность

Майский номер итальянского издания журнала Vogue возмутил поклонников. На его обложку поместили лицо белой модели Джиджи Хадид, загримированной под темнокожую. Об этом сообщает Daily Mail.

Читателям не понравилось, что на снимке, сделанном фотографом Стивеном Кляйном и опубликованном моделью в Instagram, кожа 23-летней девушки имеет темный бронзовый оттенок.

«Ее кожа очень далека от цвета натурального загара. Есть множество моделей разных рас: черные, азиатки и так далее. А она — кумир многих подростков. Эта фотосессия оскорбляет всех красивых чернокожих женщин», — писали в комментариях к посту.

«Джиджи, ты прекрасна, но количество автозагара и фотошопа отвратительно», —высказались другие. «Как будто смотрю на совершенно другого человека. Это не ты», — продолжили третьи. Некоторые отметили, что, раз редакторы Vogue Italia хотели разместить на обложке фотографию «этнической» девушки, им следовало пригласить темнокожую модель, пишет lenta.ru

Однако, несмотря на недовольство подписчиков, публикация набрала более 767 тысяч лайков.