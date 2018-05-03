В Виннице в подвале жилого дома обнаружили восемь килограмм ртути

В Виннице в подвале трехэтажного жилого дома обнаружили 10 колб с ртутью. Об этом в четверг, 3 мая, сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, утром 2 мая в службу спасения 101 позвонили и рассказали, что на улице Магистратской во время уборки подвала 18-квартирного жилого дома найдены колбы с токсичным жидким металлом, причем две из них повреждены. На пол разлилось около 300 г ртути.

Выяснилось, что в подвале были колбы Ингитрон И3-70/0,8а (в каждой около 800 грамм ртути) - они используются для выпрямления электротока при сварке.

Спасатели провели демеркуризацию, изъяв около 8 кг металла, передает korrespondent.net.

Сейчас подвал временно закрыт для жильцов, проводится его проветривание.