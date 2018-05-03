В мае Землю накроет волна сильнейших магнитных бурь

В середине мая Землю накроют сильные магнитные бури.

Так, в первой декаде месяца ожидается несколько незначительных магнитных колебаний. На майские праздники наблюдается полный штиль. А вот в середине мая украинцев ждет серьезное испытание в виде сильной магнитной бури. Магнитные колебания ожидаются 6, 8, 9, 10, 18 числа. Небольшая магнитная буря возможна 7 мая, а вот более серьезная – 17 числа, пишет УНИАН.

Во время магнитных бурь и серьезных геомагнитных колебаний чувствительные к ним люди часто испытывают головные боли, бессонницу, нарушение работы сердечнососудистой системы, обострение хронических заболеваний, снижение работоспособности, упадок сил, повышение адреналина в крови, стрессы и депрессии.

Реакция организма на магнитные бури у каждого человека разная. Ученые сих пор не нашли точного ответа на вопрос, почему солнечная активность может сильно влиять на наш организм.

Считается, что причиной плохого самочувствия человека может быть состояние его здоровья на данный момент. Здоровы мы или больны, в каком состоянии наш иммунитет, страдаем ли мы от депрессии или иных психических расстройств – все эти факторы влияют на то, как мы перенесем очередную магнитную бурю.

Считается, что лишь 10% человечества по-настоящему страдает от избыточной солнечной активности, а остальные 90% придумывают себе симптомы и верят в них.



