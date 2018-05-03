Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира за усилия, направленные на решение корейского вопроса. Письмо-обращение к комитету премии подписали 18 конгрессменов-республиканцев по инициативе Люка Мессера.

"Мы, члены Конгресса США, нижеподписавшиеся с уважением номинируем президента Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира в 2019 году, признавая его усилия по прекращению Корейской войны, денуклеаризации Корейского полуострова, а также привнесении мира в регион", - говорится в документе.

"В конце концов, Обама получил ее [премию] в основном за эффектную кампанию на посту президента. Трамп сделал большие шаги к достижению мира", - заявил Мессер Fox News.

Барак Обама стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2009 год. Награда была присуждена ему с формулировкой "за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами", пишет УНИАН





