Продвижение молодежи и женщин позволит партиям получать дополнительные средства из бюджета

Молдавский парламент утвердил новый способ распределения бюджетных денег партиям, продвигающим молодежь и женщин в политике Изменения позволят партиям получать дополнительное финансирование из бюджета на продвижение молодежи и женщин.

Политические партии, которые будут продвигать молодежь и женщин, получат повышенное внимание государства. Соответствующий проект, предложенный Демократической партией Молдовы, был утвержден в четверг парламентом. Он предусматривает новый способ распределения денег, предусмотренных госбюджетом на финансирование политических формирований.

- Изменения позволят партиям получать дополнительное финансирование из бюджета на продвижение молодежи и женщин. Надеемся, что такие преимущества будут стимулировать политические партии, - заявил председатель парламента Андриан Канду.

Инициативу поддержали 68 присутствующих депутатов. Согласно документу, 40% от общего объема ассигнований будут распределены между политическими партиями пропорционально результатам, полученным на парламентских выборах. Другие 40% - по результатам, полученным на местных выборах. 10% получат политические партии пропорционально, которые обеспечат не менее 40% кандидатов-женщины, выдвинутым по одномандатным избирательным округам на парламентских выборах; 5% - политическим партиям, пропорционально числу женщин, избранным на должность депутата парламента по одномандатным избирательным округам.5% получат партии пропорционально числу избранных молодых людей на парламентских и местных выборах, читать далее https://www.kp.md/daily/26825.4/3864052/