Ученые назвали преимущество частых походов в сауну

Частые походы в сауну (более трех раз в неделю) снижают риск развития инсульта. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Университета Восточной Финляндии, это было установлено по результатам исследования, которое длилось 15 лет.

Участниками эксперимента стали люди в возрасте 53—74 лет. В итоге было установлено, что у тех, кто посещает сауну 4—7 раз в неделю, вероятность получить инсульт была на 61 процент ниже, чем у тех, кто ходит туда раз в неделю.

Как сообщает ren.tv, причиной этого может быть то, что сауна помогает снизить кровяное давление, активизировать иммунную систему, улучшить работу сердца и органов кровообращения.