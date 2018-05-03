Мужчина порезал сына ножом в Москве

Ссора между отцом и сыном в Москве закончилась поножовщиной.

Инцидент произошел 2 мая — в квартире дома по улице Раменки между мужчиной и его сыном возникла словесная перепалка. Затем москвич выхватил нож, которым нанес парню множественные ранения, пишет ren.tv

Пострадавший был госпитализирован с ранением брюшной полости, резаными ранами поясничной области и обоих предплечий, левого плеча, а также ушибом темени.