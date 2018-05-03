Седокова заявила, что бывший муж хочет лишить ее родительских прав

Певица Анна Седокова заявила, что ее второй супруг Максим Чернявский, с которым она рассталась в 2012 году, хочет лишить ее родительских прав. После развода пара мирно договорилась о воспитании общей дочери Моники, однако ситуация осложнилась из-за того, что Седокова работает и живет в России, в то время как Чернявский ведет бизнес и проживает в США.

"Вот уже восемь месяцев у меня нет возможности нормально с ней общаться, просто быть рядом. Ее отец, человек, которому я доверяла, пошел против меня войной. Максим решил лишить меня материнских прав, и я совершенно не понимаю за что. Я ни разу не запрещала ему видеться с дочкой, брать ее. Максим и его бабушка увезли Монику в Америку и обратились в суд", — сказал артистка в интервью изданию "Антенна".

Она добавила, что теперь может общаться с Моникой только в присутствии адвоката и только на английском языке, пишет ren.tv

"По телефону дочка говорит мне: "Мамочка, я так хочу вернуться в прошлое!" Я знаю, что она меня до безумия любит, у нас невероятная связь. И эта ситуация ее только укрепила", — поделилась Седокова.