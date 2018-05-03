Снимки 68-летней Надежды Бабкиной в купальнике смутили пользователей Сети

Российские селебрити активно подключились к использованию соцсетей не только для того, чтобы рассказать своим поклонникам о творческих успехах и планах, но и для того, чтобы делиться с ними подробностями из личной жизни. Многие артисты публикуют снимки с отдыха, от них не стала отставать и Надежда Бабкина.

Певица, которая улетела на отдых в Грецию вместе с сыном, опубликовала фотографии с пляжа. И, если многие дивы и на отдыхе предпочитают появляться перед объективами "при полном параде", Бабкина же, напротив, выложила фото без мейкапа и в купальнике, пишет ren.tv

Некоторые подписчики певицы не сразу признали ее на фото. Они заявили, что полагали, Бабкина выглядит лучше. Другие и вовсе отметили, что артистка якобы набрала пару лишних килограммов.

Впрочем, в комментариях "отметились" и защитники Бабкиной, которые напомнили, что для своего возраста — 68 лет — артистка выглядит очень хорошо. На отдыхе же, по их мнению, звезда имеет право расслабиться.