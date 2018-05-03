Власти Австралии защитили туристов от драк с кенгуру

Власти Австралии запретили туристам приносить еду в заповедник на озере Маккуори из-за участившихся нападений кенгуру, передает Lenta.ru. Путешественники, приезжающие в парк, часто привозят с собой чипсы, хлопья и другой фастфуд, чтобы покормить млекопитающих.

В результате кенгуру стали ассоциировать людей с пищей и проявлять агрессию. В большинстве случаев животные пинают людей, царапают им лица и оставляют рваные раны.

Сотрудники парка установили на территории знаки, напоминающие, что кормить кенгуру опасно для жизни.