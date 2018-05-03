Полиция опубликовала видео задержания стрелка в Лас-Вегасе, убившего 58 человек

CNN распространил опубликованную полицией видеозапись задержания 64-летнего американца Стивена Пэддока — "стрелка из Лас-Вегаса", убившего 59 человек и ранившего более полутысячи.

Свою бесчеловечную акцию убийца готовил тщательно. Он снял номер на 32-м этаже отеля "Мэнделей бэй" с видом на площадку фестиваля. Грамотно использовал в своих зловещих целях архитектуру здания: в двух окнах, расположенных под углом друг к другу, он оборудовал огневые точки, чтобы сектор поражения был шире.

В номере Пэддока полиция обнаружила 23 единицы огнестрельного оружия — когда в одной винтовке кончались патроны или перегревался ствол, преступник просто брал следующую, пишет ren.tv